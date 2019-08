Sacchi, pinze e tanta buona volontà: 4 ragazzi del San Paolo ripuliscono le strade del quartiere

Hanno preso secchi e pinze per ripulire le strade della Nuova San Paolo, nel quartiere alla periferia di Bari: è stata una mattinata proficua per un gruppo di 4 ragazzini 14enni del rione che, in queste ultime giornate di vacanza hanno deciso di donare un po' del loro tempo alla cura del bene pubblico.

Tre ragazze e un ragazzo, cappellini e tanta buona volontà: nei prossimi giorni si spingeranno anche verso la Lama, nel cuore del parco regionale, cinghiali permettendo. Nel frattempo hanno riempito buste di rifiuti, facendo qualcosa di concreto per ridare decoro al San Paolo.