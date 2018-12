Volontari al lavoro a Madonnella: scompare l'insulto davanti alla scuola Balilla

Una scritta volgare a caratteri cubitali sul pavimento, per di più a pochi passi da una scuola frequentata quotidianamente da decine di bambini. Un insulto prima di tutto alla città, che ha portato nella prima serata di ieri i volontari di Retake a radunarsi in piazza Carabellese, a Madonnella, vicino alla scuola primaria Balilla.

Armati di gel antigraffiti e pennelli, hanno rimosso la scritta ingiuriosa di colore blu a partire dalle 19, aiutati anche da alcuni bambini. Operazione durata circa un'ora, per restituire alla pavimentazione la sua bellezza originaria. E passano al contrattacco: "Al comune a breve chiederemo di prendere una posizione forte - spiega Fabrizio Milone, presidente di Retake Bari - Istituire un albo per la distribuzione delle bombolette con obbligo di registrazione a pagamento. Le bombolette devono essere vietate ai minorenni. Se si continua così tra pochi anni a Carrassi, Madonnella, Picone non ci saranno più muri su cui scrivere".

