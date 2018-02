Piazza Umberto, mattinata di pulizie nei giardini per l'Amiu. Il Comitato: "Multiservizi assente"

Dopo diversi giorni le aiuole di piazza Umberto tornano a essere ripulite dai rifiuti lasciati da coloro che transitano tra i viali e i giardini. La richiesta è partita dal locale Comitato di piazza Umberto, che ha chiesto prima all'Amiu di effettuare una disinfestazione dell'area, dove non è raro trovare blatte e topi. Operazione avviata nella serata di ieri, che ha visto poi gli operatori ecologici raccogliere le tante cartacce, bottiglie, persino vestiti abbandonati sull'erba dagli incivili.

Un'operazione, quest'ultima, che spetterebbe alla Multiservizi, l'azienda che si occupa di curare i giardini. Eppure i loro operatori, a detta dei residenti, non si vedono da giorni, come scrive il Comitato su Facebook:

In questi giorni cercheremo di parlare con la Multiservizi per capire i motivi per cui i propri operatori sono assenti da piazza Umberto