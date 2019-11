A caccia di rifiuti sulla spiaggia, volontari ancora in azione a Torre Quetta: via plastica, reti e cicche

Oltre trenta chili di rifiuti sparsi sulla spiaggia e recuperati dai volontari, tra plastica, vetro, reti di cozze, cicche e tappi di bottiglie. Non si fermano i clean up organizzati dai volontari di Retake per ripulire Torre Quetta. Un'altra iniziativa si è tenuta ieri, in concomitanza con il nuovo sciopero dei 'Fridays for Future'.

"In circa 100 metri - raccontano i volontari - è stato fatto un clean up dal sapore scientifico. Con il bilancino abbiamo misurato: 35 kg di rifiuti vari, 4kg di vetro, 6.5 kg di plastica,2 kg di sole reti di cozze e 1.5 kg di tappi di ogni genere. Adesso riflettiamo".

Intanto, nella stessa giornata, altri volontari sono stati impegnati presso l'istituto Santarella, dove sono in corso i preparativi per un evento che, con il coinvolgimento di studenti e docenti, nei prossimi giorni darà nuova vita alle pareti esterne della scuola.