Clean up autunnale a Santo Spirito: i volontari riempiono 23 sacchi con i rifiuti abbandonati tra gli scogli

L'autunno e il freddo non fermano i volontari del comitato 'VogliAmo Santo Spirito pulita', che questa mattina si sono riuniti sul lungomare di Santo Spirito per il 14simo clean up del 2019. Tra gli scogli hanno così recuperato tanti rifiuti, riempiendo 23 sacchi con bottiglie, reti, buste di plastica, persino un circuito di computer. Rifiuti che senza il loro sforzo sarebbero finiti in mare.

