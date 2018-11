Il Lascito Garofalo rinasce grazie al flash mob dei volontari: via rifiuti, calcinacci e graffiti

Fiori piantati nei giardini, i muri riverniciati di bianco - per coprire le scritte - e gli arredi risistemati. Si è trasformata in una grande festa di quartiere, in mattinata, il flash mob dei volontari di Retake Bari, che hanno ripulito il Lascito Garofalo, preso più volte di mira dai vandali. L'ultimo 'raid' è avvenuto nella notte, e forse è stato questo uno dei motivi scatenanti della grande partecipazione che ha avuto l'evento.

Insieme ai volontari, infatti, hanno risistemato il parchetto a Palese anche decine di altre persone, tra residenti, componenti di associazioni e persino alcuni componenti della giunta e del consiglio di Municipio. Una mano che è servita: erano molti infatti i danni registrati, dalle recinzioni divelte, ai muretti fatti a pezzi - con i calcinacci abbandonati persino nel vicino campo di bocce e a terra - e i graffiti su muri e panchine.