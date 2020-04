In giro in auto con 100 grammi di eroina, a casa oltre mezzo chilo di droga: arrestato 44enne

Girava in auto in pieno centro abitato a Putignano, ma il suo spostamento non era motivato da ragioni di necessità, quanto da 'altre esigenze', vista la quantità di droga che portava con sè. L'uomo, un 44enne, incappato in un controllo dei carabinieri sul rispetto delle misure anti-Covid, è così finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stesso, fermato alla guida della propria autovettura, in un frangente in cui il traffico era pressoché assente, ha subito destato sospetto ai militari, i quali lo hanno notato mentre con una mossa fulminea portava una mano nei pantaloni. Gli evidenti segni di inquietudine e nervosismo che sono seguiti hanno portato i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e, proprio nella tasca dei pantaloni ove aveva portato la mano, hanno rinvenuto un grosso involucro contenente grammi 100 di eroina.

A quel punto la perquisizione è stata estesa all’abitazione del 44enne, nonché presso una dimora rurale di sua proprietà. Proprio in quest’ultimo luogo sono stati trovati altri involucri contenenti eroina. In particolare nell’armadio della camera da letto i militari operanti hanno trovato un unico pezzo di mezzo chilo ed un secondo, del peso di 120 grammi, nel cassetto di un comodino. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato anche il materiale necessario al suo confezionamento.

L’ingente quantitativo di eroina nei prossimi giorni verrà analizzato dal laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari.

Il 44enne, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.