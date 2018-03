Cercano di rubare un furgone dal cortile della scuola: due ventenni in manette

Due giovani di 21 e 20 anni, di Castellana, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto. Era ormai sera inoltrata quando al 112 è giunta la segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato due giovani in atteggiamento 'sospetto' nel cortile dell’Istituto scolastico “Agherbino”.

Una pattuglia giunta sul posto ha subito notato la presenza di un ragazzo che faceva capolino dietro ad un muretto di cinta, vicino ad un furgone parcheggiato parallelamente. Una volta fermato il 'palo', i carabinieri hanno poi sorpreso il secondo giovane, rannicchiato sotto il sedile anteriore del furgone, intento a forzare il blocco di accensione del veicolo.

Entrambi i ragazzi, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due grossi cacciaviti ed altri arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro. Per i due è scattato così l’arresto in flagranza di reato per concorso in tentato furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente A.G., sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.