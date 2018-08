Prima la lite al bar, poi le coltellate: giovane in ospedale, arrestato 28enne

Il litigio per futili motivi al bar sfocia nell'aggressione a colpi di coltello in piazza. E' accaduto a Putignano, in piazza Umberto. L'intervento dei carabinieri, dopo la segnalazione al 112, è scattato intorno a mezzanotte. Sul posto, i militari hanno trovato un 27enne, accasciato a terra tra numerose tracce di sangue.

Le indagini e l'arresto dell'aggressore

Il ferito, colpito da due colpi d’arma bianca al torace, è stato subito soccorso da personale sanitario del 118 e ricoverato presso il locale presidio ospedaliero. Le immediate indagini, consistite nell’escussione dei testimoni, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire la dinamica dei fatti e di poter far partire immediatamente le ricerche a carico del responsabile dell’aggressore. Quest’ultimo veniva infatti individuato e bloccato, poco dopo, presso la propria abitazione, ove si era rifugiato e stava tentando di eliminare le tracce del reato, lavando jeans e maglietta che aveva indossato poco prima e che presentavano evidenti segni di tracce ematiche.

La ricostruzione della lite

La lite iniziata fra i due giovani poco prima all’interno di un bar, per futili motivi - hanno ricostruito i carabinieri - era successivamente degenerata e, una volta fuori dal locale, è culminata nell’accoltellamento di uno dei due. Durante il litigio, il 28enne arrestato ha anche ferito lievemente la madre della vittima, che era sopraggiunta ed aveva cercato di interrompere l’aggressione. La vittima, a causa delle profonde ferite ricevute, è stata poi trasferita al Policlinico di Bari. Il 28enne è stato così tratto in arresto per tentato omicidio e lesioni aggravate e, su disposizione della competente A.G., accompagnato in carcere a Bari.