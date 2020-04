Sorpreso in casa a confezionare dosi di eroina, pizzaiolo in manette per spaccio

Tutto è partito da un controllo avvenuto a Castellana, dove, in piena notte, i carabinieri hanno fermato un giovane - già noto alle forze dell'ordine - che si aggirava per le strade del centro storico, trovato in possesso di 5 grammi di eroina e per questo segnalato alla Prefettura di Bari. I successivi accertamenti hanno consentito quindi ai militari di risalire ad un'abitazione 'sospetta', nel vicino centro di Putignano. E' così scattata la perquisizione: nell'abitazione i carabinieri hanno sorpreso il proprietario mentre confezionava altre dosi di eroina per un totale di 100 grammi. I militari hanno inoltre rinvenuto 200 euro in contanti e un bilancino di precisione, sequestrati. Il 29enne, un pizzaiolo con precedenti specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasportato presso la Casa Circondariale di Bari in attesa di udienza di convalida.

