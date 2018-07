In stato confusionale, si allontana da casa: scattano le ricerche, ritrovata 51enne

In stato confusionale, si allontana da casa e scompare. Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia, la donna - una 51enne - è stata ritrovata dai carabinieri.

E' accaduto a Putignano. A denunciare la scomparsa ai carabinieri, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stata la figlia della donna. E' così scattato il Piano Provinciale della Prefettura di Bari, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato locali, la Polizia Municipale, ed è stato richiesto l'ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Modugno, specializzata per la ricerca di persone.

I Carabinieri hanno quindi iniziato le ricerche della donna partendo dai luoghi da lei solitamente frequentati, ascoltando i vicini di casa, gli amici, i conoscenti, nonché i gestori delle varie attività commerciali del luogo. Sono state allertate e dirottate in zona diverse pattuglie della Compagnia di Gioia del Colle che hanno eseguito mirate battute e rastrellamenti anche nelle zone rurali. A tarda ora, nonostante il buio pesto, la svolta. In via Castellana è stata finalmente ritrovata la 51enne mentre, disorientata, vagava a piedi. Immediatamente accompagnata presso il locale nosocomio per le cure del caso, è stata poi affidata agli affetti dei suoi cari.