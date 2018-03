In giro con eroina e cocaina da spacciare: preso 17enne

Un giovane di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Putignano per spaccio. Il ragazzo è stato bloccato durante un servizio perlustrativo nel quartiere di San Pietro Piturno. Alla vista dei militari ha mostrato un atteggiamento inquieto, tanto da spingere i militari a bloccarlo e perquisirlo.

Così è stato trovato in possesso di 15 grammi di droga, già suddivisa in involucri in cellophane, contenenti complessivamente dieci grammi di eroina e cinque di cocaina. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Contestualmente, è stato sequestrato anche il denaro contante pari a circa 180 euro trovato nella disponibilità del minorenne, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Bari. Il giovane pusher è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della competente A.G., associato presso l’Istituto di pena minorile “Fornelli” di Bari.