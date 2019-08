Puzza infernale al San Paolo, Decaro: "Scoperta l'origine. Presentate tre denunce, l'azienda risolva il problema"

"Siamo convinti di aver trovato l'azienda da dove provengono i cattivi odori che raggiungono il San Paolo": con un videomessaggio su Fabcebook, il sindaco Antonio Decaro si rivolge ai cittadini del rione, dopo le proteste delle ultime settimane per la forte puzza "da vomito" che attanaglia la zona, in particolare nelle zone serali.

"Situazione devastante per il quartiere"

Decaro non menziona l'impresa ma annuncia di aver presentato un esposto "al Comune di Modugno, all'Arpa Puglia e ai Carabinieri del Noe per evitare che queste sostanze odorigene continuino ad arrivare al San Paolo. L'azienda - aggiunge il sindaco - avrà sicuramente tutte le autorizzazioni a posto, le sostanze non saranno nocive ma le emissioni sono terribili e creano una situazione devastante per il quartiere. Questo non è consentito. Devono cambiare il ciclo produttivo - prosegue - e continuerò a dare fastidio fino a quando non elimineranno questi cattivi odori e risolto il problema. Ci abbiamo messo tanto - rimarca Decaro - per eliminare il problema dei cattivi odori da un impianto di compostaggio da un altro Comune e dell'impianto di AqP i cui lavori di riqualificazione termineranno quest'anno. Non abbiamo nessuna intenzione di continuare a far respirare ai cittadini un'aria irrespirabile".