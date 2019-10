Quartieri di Bari senz'acqua, disagi da Libertà a Picone: arrivano due autobotti

Arrivano due autobotti per fronteggiare i disagi dopo la rottura di una condotta idrica in via Cifarelli. Mentre proseguono i lavori di Aqp in via Cifarelli, l'Acquedotto ha disposto l'attivazione di due punti per la fornitura di acqua: in via Brigata Bari, angolo via Francesco Crispi, e in via Martiri d’Otranto, all’altezza della Chiesa Redentore.

I quartieri interessati dai disagi

Nel corso dell’intervento, i tecnici hanno rilevato una interferenza, costituita da una fondazione in calcestruzzo presumibilmente delle Ferrovie dello Stato - RFI, che sta provocando il rallentamento dei lavori. Attualmente in alcune zone dei quartieri Libertà, Murat, San Cataldo e alcune vie del quartiere Picone è in corso una riduzione della pressione dell’erogazione idrica.

"Ripristino entro domani"

I lavori proseguiranno ininterrottamente per consentire il ripristino della regolare funzionalità della condotta. Il ripristino regolare del servizio avverrà nella giornata di domani. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.