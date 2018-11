Fango e liquami nel sottopasso 'Giuseppe Filippo', i residenti: "Camminiamo nella melma"

"Non è ammissibile una situazione del genere e camminare letteralmente nella melma": brutta sorpresa per i cittadini del Quartierino che, questa mattina, hanno percorso a piedi il sottopasso 'Giuseppe Filippo'. La passerella pedonale era invasa da liquami, rendendo particolaremnte disgustoso e pericoloso il transito, con il rischio di scivolare per terra. Gli abitanti hanno dunque richiesto un inervento immediato per risolvere il problema e restituire una normale camminabilità all'unico collegamento perdonale tra il Quartierino e il Libertà.