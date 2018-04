Rifiuti abbandonati e degrado, in viale Paster una discarica in strada

Una zona poco frequentata e poco illuminata, forse proprio per questo presa di mira dagli incivili, sicuri di poter agire indisturbati. Siamo in viale Pasteur, al Quartierino.

A segnalare lo scempio di spazzatura e ingombranti abbandonati fuori dai cassonetti è il comitato 'Il Quartierino - Residenti in movimento'. Non si tratta certo della prima denuncia di questo tipo: "E' una zona buia e isolata dove nessuno vede gli atti vandalici compiuti verso la città", dice chi abita nella zona. Da tempo, la richiesta avanzata dai residenti è la stessa: installare telecamere fisse per poter stanare gli sporcaccioni.