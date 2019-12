Nuovi rinforzi in Questura a Bari: arrivano sette giovani vice ispettori

In forza alla Questura di Bari sette nuovi Vice Ispettori. Tre saranno impiegati presso le articolazioni interne della Questura, due all’ufficio Volanti, mentre altri due saranno assegnati rispettivamente ai Commissariati di P.S. di Canosa di Puglia e Gravina in Puglia.

Tutti provengono dalla vita civile, hanno un’età compresa tra i 29 ed i 33 anni ed hanno frequentato per 18 mesi il corso di formazione per vice Ispettori presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso. Per completare l’iter formativo, per sei mesi, sosterranno un periodo di prova a Bari negli Uffici di assegnazione ed applicheranno nella pratica quanto appreso presso la Scuola di Polizia.

Questa mattina i sette Vice Ispettori sono stati accolti dal Questore di Bari, Giuseppe Bisogno.