Stop a divieti per rifiuti indifferenziati a Ferragosto. Futuro del porta a porta: in autunno al San Paolo?

Per i baresi sarà un Ferragosto con la possibilità di gettare regolarmente anche i rifiuti indifferenziati, assieme a quelli differenziati: l'Amiu e il Comune di Bari confermano lo stop al divieto di conferimento dell'immondizia 'generica' solitamente valevole nelle giornate domenicali e festive. Si potrà dunque buttare via l'indifferenziato nei soliti orari, tra le 18.30 e le 22. La disposizione consentirà dunque di agevolare l'attività degli utenti in un giorno di festa e scampagnate in spiaggia. Domattina, l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, monitorerà la situazione e l'attività degli addetti Amiu con un sopralluogo in vari quartieri della città, in particolare nelle zone dove è attivo il servizio porta a porta, ovvero Palese, Santo Spirito, San Girolamo, Fesca e Catino.

Incremento del porta a porta: si attendono novità dall'Amiu

Sul fronte dell'espansione del servizio, a tal proposito, il Comune conta, entro l'anno, di allargarlo per lo meno al quartiere San Paolo. L'incremento delle zone è al momento congelato in attesa dell'acquisto delle pattumelle da parte di Amiu e, soprattutto, da parte dell'azienda municipalizzata, di aumentare il personale al termine di un concorso che consentirà di assumere dipendenti per lo spazzamento e di trasferirne altri alla differenziata. L'auspicio, spiegano da Palazzo di Città, è quello di cominciare al San Paolo da ottobre: il tempo però stringe.