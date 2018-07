Sacchetti del porta a porta finiti e code "per il poco personale in ufficio": disagi a Santo Spirito

"Dopo soli quattro giorni dall’avvio del servizio di fornitura dei tanto attesi sacchetti" per la raccolta differenziata porta a porta a Palese-Santo Spirito, "i cittadini subiscono ulteriori disservizi legati ad interminabili code (anche della durata di 4 ore) a cui spesso sono anche tornati a casa a mani vuote". A segnalarlo è il consigliere comunale Forza Italia Michele Picaro che denuncia disagi e ressa negli uffici di via Fiume, affermando che vi sia "incapacità ed approssimazione organizzativa, carenza di personale destinato alla consegna" oltre a "kit incredibilmente esauriti". Nella giornata di oggi, in particolare, il servizio sarebbe dovuto cominciare alle 14.30 e invece è stato avviato un'ora dopo, lasciando numerose persone in attesa. Picaro annuncia che effettuerà un sopralluogo, nei prossimi giorni per verificare la situazione, depositando anche un'interrogazione nei confronti dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli "per chiedere conto di questo disservizio, a cui di certo non basterà un ghiacciolo offerto agli utenti in attesa per metterci una pezza" conclude l'esponente d'opposizione.