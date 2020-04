Raccolta straordinaria di carta nelle zone del porta a porta: operatori Amiu in azione la prossima settimana

La prossima settimana l'Amiu effettuerà una raccolta straordinaria di carta nelle zone del porta a porta a Bari. La decisione è stata presa a seguito dello stop, alcune settimane fa con una richiesta ai cittadini, al conferimento di questo tipo di rifiuti a causa della riduzione dei turni di raccola da parte degli operatori dell'azienda d'igiene urbana, alcuni dei quali contagiati dal coronavirus.

La settimana successiva si svolgerà anche una raccolta straordinaria di vetro: "Vi ringraziamo per la pazienza - afferma l'assessore cittadino all'Ambiente, Pietro Petruzzelli - e vi chiediamo scusa per i disagi che state sopportando, ma purtroppo a causa dell'emergenza che stiamo vivendo l'Amiu non riesce a raccogliere regolarmente tutte le frazioni dei rifiuti nella zona del porta a porta. La divisione tra Santo Spirito lato mare e Palese lato mare è via Capitaneo, mentre la ferrovia separa la zona "mare" dalla zona "terra" specifica l'assessore spiegando il calendario adottato da Amiu.

