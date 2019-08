Cento volontari ripuliscono la costa barese con 'Parley': raccolta una tonnellata e mezzo di rifiuti

Una tonnellata e mezzo di rifiuti, tra cui almeno 500 kg di plastica, sono stati recuperati da numerose associazioni baresi attive sul territorio per la difesa dell'ambiente: è il risultato del progetto Parley for the Oceans, promosso dall'organizzazione ambientalista degli Stati Uniti che da diversi anni promuove la pulizia degli oceani. Tre le tappe nel Barese, a Molfetta, monopoli e nel capoluogo, a cui hanno preso parte un centinaio di volontari di numerose associazioni: tra loro RetakeBari, RetakeModugno, RetakeMoladiBari, Poseidon Blue Team, Osservatorio del Mare a Molfetta, MOH e VogliaAMO Santo Spirito Pulita,

"I dati raccolti - spiegano gli attivisti - verranno in seguito catalogati e utilizzati da Parley e saranno pubblicati online in modo da aumentare la consapevolezza sul problema. Un grande risultato, un risultato che lascia pensare. Molti dei partecipanti hanno provato sentimenti contrastanti tra soddisfazione e indignazione, speranza e frustrazione, ma quel che è certo è che Bari, Molfetta e Monopoli non si arrendono e che un grande movimento di persone sta affrontando questa emergenza 'sporcandosi le mani' ". Le prossime tappe del tour si svolgeranno alcune località del Tarantino (Campomarino di Maruggio e Castellaneta) e Brindisi.