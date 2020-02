Quindici volontari e 400 chili di rifiuti raccolti: a Triggiano cittadini in azione per l'ambiente

Ritrovarsi di domenica mattina per fare qualcosa di buono per la propria città, 'strappando' al degrado e ai rifiuti una strada, un pezzo di campagna. Un'abitudine 'contagiosa' che cresce sempre più, facendo registrare una partecipazione sempre più alta. Accade anche a Triggiano, dove ieri, domenica 23 febbraio, si è tenuto il terzo appuntamento del progetto 'Vogliamo Triggiano Pulita', promosso dal gruppo 'Vieni con me'.

"C’è stata più affluenza finalmente - commentano soddisfatti gli organizzatori - e tutta la zona di via Oberdan ( strada del mercato) è stata liberata dai rifiuti. La voglia di cambiamento è in moto insieme al contagio positivo di reagire". Quindici in tutto i partecipanti che hanno 'liberato anche un canale di scolo': "400 kg di indifferenziato e 600 di vetro conferito per il riciclo, un risultato straordinario".