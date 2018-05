La carovana 'rosa' invade le vie del centro: in migliaia corrono per la Race for the Cure

Palloncini, striscioni e divertimento, ma anche musica e salute: è stata un successo anche quest'anno la Race for the Cure di Bari, consueto appuntamento organizzato dalla Susan G. Komen Italia, giunto alla dodicesima edizione, a sostegno dei programmi per la prevenzione dei tumori. In decine di migliaia hanno invaso pacificamente il centro cittadino prendendo parte ai due tradizionali itinerari che prevedono una corsa da 5 km e in alternativa la passeggiata da 2. Non solo sport ma anche tante iniziative: l'evento è durato tre giorni anche grazie a numerosi appuntamenti legati alla salute, al benessere e alla solidarietà: in tanti hanno fatto una visita al Villaggio allestito in piazza Libertà dove era possibile anche eseguire consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori al seno.