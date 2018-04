La carica dei labrador a Pane e Pomodoro: appuntamento in spiaggia per il primo raduno regionale

Erano attesi in cinquanta, ne sono arrivati circa un'ottantina, accompagnati dai loro padroni. Labrador protagonisti questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove si è tenuto il primo raduno pugliese, organizzato dal gruppo Facebook 'Labrador si nasce' e patrocinato dal Comune di Bari.

Tra passeggiate, fotografie e gadget, alcuni amici a quattro zampe hanno sperimentato anche un primo 'approccio' in acqua, guidati dagli istruttori della Scuola Cani Salvataggio Nautico. Una mattinata all'insegna dell'allegria per grandi e bambini, che ha catturato anche l'attenzione di tanti frequentatori della spiaggia arrivati a Pane e Pomodoro per la passeggiata domenicale.

Gallery