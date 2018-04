Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro arriva la carica dei labrador: domenica il primo raduno regionale

Un evento gratuito aperto a tutti, grandi e piccini, per passare una giornata all'aria aperta e in compagnia di tanti esemplari di labrador e appassionati cinofili. Nasce dall'idea del gruppo Facebook 'Labrador si nasce' e dalla volontà della sua amministratrice Cinza Sorrentino, il primo raduno regionale di labrador in Puglia, organizzato con il patrocino del Comune. La manifestazione si terrà domenica 8 aprile presso la spiaggia di Pane e Pomodoro.

La road map della manifestazione prevederà la registrazione inizialmente di tutti gli 'amici a quattro zampe' che hanno conermato la loro adesione attraverso i mezzi social. Ad accoglierli le tre rappresentanti regionali del gruppo 'Labrador si nasce': Maddalena Lazzaro, Annalisa Coletta e Tania Buonsante. Verranno distribuiti gadget ad ognuno di loro e un ricordino dell'evento, seguirà un breve momento di socializzazione e una foto ricordo. Poi si procederà presso la spiaggia dove l'associazione della SCSN, Scuola Cani Salvataggio Nautico di Donato Castellano, si offrirà di collaborare con tutti coloro che vorranno effettuare il primo approccio in acqua dei propri cani.

Allo stesso evento ci sarà un presidio veterinario, composto dalle dottoresse Giannoccaro e Massari, rispettivamente educatore cinofilo e medico comportamentalista, ai quali ci si potrà rivolgere per utili consigli.

Sono attese circa 100 persone e oltre 50 bellissimi Labrador e qualche 'diversamente Labrador' da tutta la Puglia, con una partecipazione straordinaria dall'Abruzzo, per una giornata che si annuncia divertente e appassionante per chi ama i cani e in generale gli amici a quattro zampe.