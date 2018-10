Ragazza investita da un'auto in via Matarrese a Poggiofranco: è in codice giallo

Una ragazza è stata investita da un'auto, questo pomeriggio in via Matarrese, nel quartiere Poggiofranco di Bari: la giovane, per cause ancora da accertare, è stata travolta da una vettura mentre attraversava la strada. Sul posto sono giunte pattuglie della polizia locale e i soccoritori del 118: la ragazza è stata quindi condotta in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.