Incinta a 13 anni, si sente male in classe: aveva nascosto la gravidanza

Era incinta a 13 anni, ma non aveva raccontato a nessuno della sua gravidanza. Giovedì scorso, però, ha avvertito un malore in classe, ed è stata soccorsa e portata in ospedale, dove si è scoperto il suo stato.

La vicenda, riportata oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha come protagonista una 13enne che vive nel campo rom autorizzato di strada Santa Teresa, a Japigia.

A qualche ora dal ricovero, in ospedale si è presentata una coppia di cinquantenni che hanno riferito di essere i nonni, genitori del padre della 13enne, che non ha mai riconosciuto la figlia.

Da qualche tempo, la ragazzina condivide la baracca con un 19enne, con cui si sarebbe fidanzata. "È una relazione come altre, fanno parte della nostra cultura rom", afferma alla Gazzetta Daniel Tomescu, leader della collettività rom rumena di Strada Santa Teresa, respigendo qualsiasi ipotesi di possibile violenza. La vicenda è stata segnalata ai servizi sociali del Comune e al Tribunale dei Minorenni che svolgeranno gli approfondimenti del caso.