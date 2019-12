Presa a schiaffi da due coetanee per gelosia in piazza Cesare Battisti: torna l'incubo bullismo a Bari

Presa a schiaffi da due coetanee in piazza Cesare Battisti, a Bari. Nuovo episodio di bullismo nel capoluogo, diffuso attraverso un video che sta velocemente facendo il giro dei social. Immagini crude, dove si vede la vittima - che sembrerebbe minorenne - venire ripetutamente insultata e colpita al viso dalle due bulle. Il motivo? Aver “osato” avvicinare un ragazzo, probabilmente conteso anche dalle coetanee.

E quando un passante chiede loro di fermarsi, viene anche lui preso a male parole in dialetto barese. «Sono solo carezze» aggiungono subito dopo, ma basta guardare le immagini per accorgersi che non è così. Video segnalato anche al sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ieri ha presentato un esposto in Procura.