Ragazza di 12 anni scomparsa da due giorni a Gravina, ritrovata in un altro comune della Puglia

E' stata ritrovata in un altro comune pugliese la ragazza di 12 anni di Gravina, la cui scomparsa da due giorni aveva creato allarme in città.

Da stamane Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco avevano attivato le ricerche. Le Forze dell'Ordine avevano disposto la chiusura del ponte viadotto, per consentire ai sommozzatori del Nucleo Speleoalpino di procedere nelle perlustrazioni. La vicenda, si è conclusa, per fortuna, in modo positivo.

(Aggiornato ore 17.06)