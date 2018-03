Tentano di scipparle la borsa, trascinata per l'asfalto in via Manzoni: ferita ragazza

Una ragazza è stata ferita dopo un tentativo di scippo avvenuto questa sera, su via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari: l'episodio si è verificato attorno alle 20,40. Secondo le prime testimonianze la giovane stava passeggiando tranquillamente quando è stata avvicinata da una persona su uno scooter che ha cercato di strapparle la borsa di dosso. La ragazza si è difesa aggrappandosi alla borsa con le sue forze ma è stata trascinata a terra procurandosi diverse ferite. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 per i primi soccorsi.

I residenti: "Troppi episodi di criminalità nel quartiere"

Il caso è stato stigmatizzato dal comitato Residenti di via Manzoni e dintorni: "Il quartiere è attraversato continuamente da baby gang. Vi sono molti episodi di microcriminalità e scippi spesso non denunciati. Si parla di percezione d'insicurezza? La ragazza camminava per strada in un orario abbastanza normale. I negozianti spesso chiudono alle 8 proprio per questi problemi. Come si può pensare di rilanciare una via se si verificano questi episodi?".