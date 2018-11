Ragazza violentata dal branco nel Cara di Palese: preso anche il quinto uomo

E' stato arrestato dalla ad Eboli, in provincia di Salerno, il quinto presunto componente del gruppo che a maggio 2017 avrebbe fatto irruzione in un modulo abitativo del Cara di Palese bloccando una ragazza nigeriana di 24 anni e costringendola, sotto la minaccia di un'arma da taglio, a subire violenza sessuale: in manette è così finito un giovane nigeriano di 21 anni.

L'arresto, eseguito dalla Squadra Mobile di Bari in collaborazione con i colleghi campani, va ad aggiungersi agli altri quattro effettuati a fine ottobre nel capoluogo pugliese. In questi giorni si erano intensificati gli sforzi degli inquirenti per risalire al quinto uomo, in un primo momento sfuggito alla cattura.