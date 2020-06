Ubriachi aggrediscono e picchiano militare all'esterno di un negozio: arrestati due giovanissimi

I Carabinieri hanno arrestato a Putignano due 18enni del posto, accusati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. I giovani, secondo una prima ricostruzione, in evidente stato d'ebbrezza, avrebbero selvaggiamente picchiato, attorno alle 6 del mattino, un caporal maggiore dell’ Esercito Italiano, libero dal servizio, intervenuto per farli smettere dal molestare alcuni clienti di un esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I 18enne hanno così picchiato il militare, lanciandogli contro anche alcune bottiglie di vetro. Il caporal maggiore è stato quindi medicato nell'ospedale di Putignano, dopo aver riportato ferite e contusioni. I due sono stati quindi immediatamente individuati dai Carabinieri e arrestati: attualmente si trovano ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.