Marinano la scuola e cercano di partire per Napoli: tredicenni rintracciate in stazione

Non erano andate a scuola, recandosi in stazione con l'intenzione di partire in treno per Napoli. Ma, nonostante il loro piano, si sono rese conto di non avere soldi a sufficienza per i biglietti, e, spaesate, hanno continuato ad aggirarsi in stazione. Così due tredicenni, originarie della provincia di Bari, sono state rintracciate dagli agenti della Polizia ferroviaria, prima ancora che i genitori ne segnalassero la scomparsa.

Le due ragazzine, fermate e controllate, sono state poi riaffidate ai familiari, nel frattempo avvertiti dagli Operatori della Polfer.