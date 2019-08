Preso di mira dai bulli in corso Cavour: avvicinato e spinto a terra, ferito minorenne

Preso di mira da un gruppo di coetanei, avvicinato, forse 'spintonato' e fatto cadere a terra con uno sgambetto. Vittima dell'episodio, avvenuto martedì sera in corso Cavour, un 16enne, soccorso dal 118 e finito in ospedale con escoriazioni e lievi contusioni, giudicate guaribili in tre giorni.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito l'episodio individuando i presunti autori dell'aggressione: si tratterebbe di tre coetanei stranieri del ragazzino, poi denunciati. Secondo quanto si è appreso, vittima e aggressori non si conoscevano. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare l'episodio, che sarebbe scaturito per "futili motivi". Secondo quanto risulta agli investigatori, il 16enne era solo al momento dell'aggressione.