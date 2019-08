"Sorpreso alle spalle e colpito con un pugno", ragazzino vittima dei bulli a San Girolamo: la denuncia di una mamma

Sorpreso alle spalle, mentre tornava a casa a piedi, colpito con un pugno in pieno volto da tre 'bulli', che poi si sono dileguati correndo. Nessuna parola, nessun litigio, né tantomeno un tentativo di portar via soldi, o il cellulare: soltanto un'assurda e gratuita violenza, ai danni di un ragazzino che in quel momento si trovava solo in strada. Vittima dell'aggressione, avvenuta sabato sera a San Girolamo, un tredicenne. A denunciare l'accaduto è stata la madre dell'adolescente, che su Fb si è rivolta al sindaco Decaro, raccontando l'episodio.

L'aggressione

"Erano all'incirca le 23, mio figlio stava rientrando dopo aver salutato gli amici, e si trovava a poca distanza da casa - spiega a BariToday la donna - Non si è accorto di nulla: all'improvviso è stato raggiunto da un pugno in faccia, spaventato si è messo a correre, e ha visto questi tre ragazzi, forse sui 15-16 anni, che contemporaneamente si allontanavano correndo. Non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto di quanto stava avvenendo, è arrivato a casa in lacrime e con il volto tumefatto". L'aggressione è avvenuta nei pressi della chiesa del quartiere, in un punto "poco illuminato" e in cui, purtroppo, non ci sarebbero telecamere utili a ricostruire l'accaduto. "Abbiamo chiamato la polizia - prosegue - che è subito intervenuta sul posto, hanno controllato la zona per vedere se ci fossero telecamere, ma nulla".

L'appello al sindaco: "Vogliamo più controlli e videosorveglianza"

Per fortuna il violento colpo in pieno volto non ha raggiunto gli occhi, ma il ragazzino, medicato al pronto soccorso, ha riportato una contusione con ematoma al labbro e al naso. "Io non mi fermo, quello che è successo a mio figlio può accadere ancora", dice a BariToday la mamma, confermando l'intenzione di sporgere denuncia per l'episodio. Anche perché non si tratterebbe di un fatto isolato: "Ci sono stati altri casi, di cui si è avuta notizia anche sui gruppi di quartiere - prosegue la mamma - Ma non tutti denunciano, non so perché". "Ho scritto al sindaco - prosegue ancora la donna - e aspetto una sua risposta, se non arriverà sono pronta ad andare direttamente da lui: vogliamo più controlli, videosorveglianza, e più illuminazione, in particolare in quella strada, che è molto frequentata anche d'inverno. E' successo a mio figlio, ma potrebbe succedere a chiunque di essere aggredito, anche a persone anziane ad esempio".

La rabbia per la violenza: "Sembra diventata una moda"

Il racconto dell'episodio sui social ha suscitato l'indignazione dei residenti, insieme alla richiesta di maggiori controlli nel quartiere. La rabbia e la preoccupazione di fronte a fatti simili sono sentimenti condivisi, visti anche i precedenti episodi raccontati dalla cronaca: "Sono molto arrabbiata - ci dice ancora la mamma - Io vorrei guardare in faccia i genitori di questi ragazzi e affrontarli, chiedere loro se sono fieri dei loro figli. E' successo a mio figlio, è successo ad altri ragazzi, e secondo me è un fenomeno che prenderà sempre più piede, sembra che sia diventata una moda e non va bene. Noi abbiamo deciso di raccontare, di denunciare, perché bisogna impedire che questi episodi accadano".