Vernice spray su una saracinesca, bimbo e mamma immortalati dalle telecamere in via Latilla

“Una maggiore attenzione e tutela dei commercianti, in un momento così difficile, sarebbe l’ideale affinché atti simili possano non passare inosservati e impuniti”: è l'amara richiesta di un commerciante di via Latilla, nel centro di Bari, dopo aver postato, sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro, un video in cui si vedono un bambino e una donna, probabilmente figlio e mamma, intenti a sporcare con una bomboletta spray la saracinesca di un negozio. L'episodio segnalato dal negoziante si è verificato nella serata di sabato 21.