Giovane barese muore in mare a Termoli, il corpo recuperato nelle acque del porto

Un giovane di 27 anni, originario della provincia di Bari, è morto oggi in mare a Termoli (Campobasso). Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato nel pomeriggio nelle acque del porto del centro molisano, dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti. Secondo quanto riporta l'Ansa, sul corpo del ragazzo non sarebbe stato riscontrato nessun segno particolare. Secondo quanto ricostruito, pare che il giovane si trovasse su una spiaggia libera sul lungomare nord del centro, dove sono stati ritrovati i suoi abiti ed effetti personali. Sul caso sono in corso indagini della Capitaneria: non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario.



