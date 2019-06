Ragazzo picchiato a Palese: "Un coordinamento per rafforzare i controlli in spiagge e luoghi pubblici"

Avviare per la stagione estiva "un coordinamento delle forze dell’ordine per garantire costanti pattugliamenti nei parchi, nei giardini e, soprattutto, lungo le spiagge pubbliche baresi". E' la richiesta formulata in una nota trasmessa al Prefetto, al Questore, al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale di Bari dal consigliere comunale della Lega Michele Picaro.

"La recente vicenda che ha coinvolto un povero ragazzino in un brutale episodio di bullismo - afferma Picaro - deve trovare risposta, oltre che nell’individuazione dei responsabili, anche in una forte presenza di forze dell’ordine in quei luoghi che spesso, sono diventate zone franche".

Intanto questa sera, a partire dalle ore 20 al 'Braccio' di Palese, luogo in cui è avvenuta l'aggressione al 15enne da parte di cinque ragazzi, si terrà una manifestazione di solidarietà, per condannare l'episodio e lanciare un messaggio contro violenza e bullismo.