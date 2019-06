"Mio figlio pestato in spiaggia", l'appello di un papà sui social: "Chi sa qualcosa ci aiuti"

"Pestato brutalmente" in pieno pomeriggio, mentre era in spiaggia nei pressi del 'Braccio' di Palese, e finito in ospedale "con il viso tumefatto e commozioni alla testa". Così, attraverso un messaggio postato su Fb, un papà denuncia l'aggressione subita da suo figlio adolescente, e lancia un appello: "Se qualcuno ha visto o sa qualcosa mi contatti".

L'episodio, racconta l'uomo nella sua richiesta di aiuto, è avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 giugno nei pressi del 'Braccio' di Palese. Il ragazzino è finito in ospedale e il padre ha deciso di lanciare un appello per cercare di risalire ai responsabili. Il messaggio è rimbalzato rapidamente sui gruppi di quartiere e non solo: "Dobbiamo fermare questi vermi, pensate se fosse un vostro figlio o un vostro fratello, non voglio giustizia ma voglio che queste cose non succedono più a nessuno perché il dolore di vedere un figlio conciato in quella maniera ti logora dentro", scrive l'uomo, chiedendo poi di diffondere il più possibile il suo messaggio, nella speranza di poter raccogliere indicazioni utili a risalire ai responsabili.