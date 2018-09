Assalto in un supermercato di Acquaviva: rapinatore incastrato da telecamere e da un buco dell'auto

E' stato arrestato dai Carabinieri un rapinatore ritenuto responsabile, assieme a un complice, dell'assalto al supermercao 'Despar' di Acquaviva delle Fonti, messo a segno lo scorso 2 marzo: in manette è finito un 30enne originario di Triggiano, già noto alle Forze dell'Ordine. L'uomo dovrà rispondere di rapina aggravata.

Il colpo al supermercato

L'assalto venne effettuato in pieno giorno, attorno alle 11.30: due malviventi, travisati con uno scaldacollo ed armati di coltello, fecero irruzione nell'esercizio commerciale minacciando la cassiera di consegnare l'incasso. I malviventi fuggirono via con circa 600 euro in contanti, venendo però immortalati dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. I fotogrammi sono stati acauisiti dai Carabinieri che hanno poi indirizzato le indagini verso il 30enne pregiudicato.

Nella sua abitazione, a seguito di una perquisizione pochi giorni dopo la rapina, furono rinvenuti e sequestrati alcuni indumenti utilizzati per il colpo e l'auto adoperata per compiere la rapina, una Smart con il particolare di un foro circolare causato dalla ruggine, notato dagli investigatori. Il 30enne, su decisione del Gip a seguito di richiesta della Procura, è finito nel carcere di Bari. Indagini a tutto campo per identificare il secondo rapinatore.

