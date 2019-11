Rapina finisce nel sangue a Bari: vittima si rifiuta di consegnare il denaro, accoltellato alla gola e alle gambe

Avrebbe avvicinato la vittima, un 35enne, mentre era in un distributore automatico di bevande in piazza Moro: brandendo un coltello, insieme ad altri due complici non ancora identificati, avrebbe prima strappato delle bevande dalle mani del malcapitato, per poi intimargli di consegnare i soldi che aveva con sè. Al rifiuto del 35enne, sarebbe scattata l'aggressione: l'uomo è stato ferito alle gambe e al collo con un coltello svizzero. E' accaduto mercoledì sera nei pressi della stazione ferroviaria.

L'aggressore e i complici si sono quindi dileguati, mentre il 35enne ferito è riuscito a chiedere aiuto ad un Volante della polizia, riferendo l'accaduto. I poliziotti, sulla base della descrizione raccolta sono quindi riusciti tempestivamente ad individuare il rapinatore, un 19enne tunisino, che è stato quindi fermato e condotto in caserma.