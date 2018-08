VIDEO | Si aggrappa per difendere l'auto, trascinato sull'asfalto: ladro incastrato dalle telecamere

Pochi istanti, giusto il tempo di lasciare la propria auto parcheggiata e fare una veloce consegna: un ladro si materializza improvvisamente ed entra nella vettura: il proprietario, un agente farmaceutico di Molfetta, corre e tenta di fermarlo aggrappandosi allo sportello ma il giovane all'interno aziona la retromarcia e lo trascina per 20 metri sull'asfalto, fuggendo via con il veicolo. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio nella cittadina barese. I Carabinieri, dopo intense ricerche, hanno arrestato il giovane: si tratta di un 22enne di Bitonto. Ricercato anche un complice che nascosto in un'auto vicina.