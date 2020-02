"Dammi cellulare e soldi": armato di coltello minaccia e rapina automobilista, preso

Si introduce nell'auto ferma in sosta dal lato passeggero, impossessandosi del telefono del conducente. Poi, non contento, estrae un coltello e minaccia il malcapitato, intimandogli di consegnare anche i soldi. Di fronte al sangue freddo e alla risposta della vittima, fugge via rapidamente portando con sè solo il cellulare. L'episodio è avvenuto nel centro di Terlizzi: grazie alla denuncia presentata dal conducente, i carabinieri sono riusciti a risalire rapidamente al malfattore, un 40enne del luogo, trovato ancora in possesso del cellulare appena rubato. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Trani.