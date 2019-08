Colpo da 150mila euro in Austria, arrestato a Palese: in manette 31enne di Bari

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato un pregiudicato 31enne del capoluogo, Gianni Giardino, accusato di aver messo a segno una rapina a mano armata in una banca di Innsbruck, in Austria, nella mattinata dello scorso 31 luglio 2019. Sull'uomo pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità austriache. In base a una ricostruzione degli investigatori, Giardino avrebbe fatto irruzione, a volto coperto e armato di coltello, nella filiale della 'Raiffeisen.Landesbank' e, dopo aver minacciato i cassieri in lingua inglese e tedesca, avrebbe scavalcato il bancone impossessandosi della somma contante di circa 150mila euro.

Tradito dalla lingua italiana

A tradirlo, nel corso della fuga, sarebbero state parole da lui pronunciate in italiano a bordo del taxi adoperato per allontanarsi dalla scena del crimine. Gli investigatori austriaci si sono quindi rivolti ai colleghi italiani della Squadra Mobile di Bolzano che ha allertato gli uffici di tutto il paese. Il personale di Bari, analizzando i fotogrammi e confrontandoli con altri dati investigativi, è riuscito a risalire a Giardino, successivamente rintracciato e bloccato a Palese. Con sé aveva 10mila euro, mappe delle città di Innsbruck e Salisburgo, nonché degli appunti con numeri e parole italiane tradotte in lingua tedesca. In corso le ricerche per risalire ad eventuali complici e al resto della refurtiva.