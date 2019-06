Irrompe in filiale, minaccia dipendente e fugge con i soldi: rapina in una banca di via Campione

Rapinatore in azione nella filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di via Campione, a Bari: erano circa le 11 quando una persona, armata di taglierino e a volto coperto, ha fatto irruzione nell'istituto di credito minacciando un dipendente, intimandogli di consegnare i soldi in cassa.

Sul posto Volanti e Scientifica

Il malvivente è quindi fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Secondo una prima ricostruzione, il bottino ammonterebbe ad alcune centinaia di euro. Sul luogo del colpo sono giunte pattuglie delle Volanti e agenti della Polizia Scientifica. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza della banca per rintracciare l'autore della rapina.