Armato di coltello, assalta banca in via Calefati: rapinatore bloccato dalla polizia

Bloccato dalla polizia mentre cercava di rifugiarsi in un bar dopo aver messo a segno una rapina in banca. Un uomo è stato arrestato questa mattina dagli agenti delle Volanti.

La rapina è avvenuta in una filiale della Banca Popolare di Bari, in via Calefati. L'uomo - un 52enne barese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio - dopo un breve inseguimento è stato fermato dai poliziotti mentre cercava rifugio in un bar. Nella fuga ha cercato di disfarsi di un coltello. Recuperato il bottino di circa 5mila euro che l'uomo aveva con sè.