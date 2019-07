Irrompono armati di pistola nella Banca Popolare di Bari in via Zippitelli: rapinatori fuggono con il bottino

La Polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori della rapina avvenuta questo pomeriggio nella filiale della Banca Popolare di Bari, in via Zippitelli, alla periferia della città. In base a una prima ricostruzione, due rapinatori sarebbero entrati nell'istituto, a volto coperto. Uno di loro avrebbe intimato a un cassiere, sotto la minaccia di una pistola, di consegnare i soldi presenti nella filiale. Modalità d'azione molto rapide: in pochi minuti i rapinatori erano già via con il bottino. E' caccia ai due: per gli investigatori fondamentali saranno le immagini del sistema di videosorveglianza della banca