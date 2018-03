Duplice rapina in una stazione di servizio di Torre a Mare, arrestata 23enne: "Fece da palo"

Rapina aggravata e continuata in concorso. Con questa accusa è finita agli arresti domiciliari una 23enne di Gioia del Colle, Clarissa Serraglio, destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Bari.

Rapine a mano armata

I fatti contestati alla Serraglio riguardano due rapine a mano armata avvenute il 25 e il 30 ottobre del 2016, in un'area di servizio a Torre a Mare, frazione a sud di Bari. Il ruolo della donna era quello di 'palo': insieme al 27enne Nicola Sigismundo aveva effettuato una serie di sopralluoghi nell'attività commerciale, per poi dare il via libera a due complici incaricati di rubare, armi alla mano, l'incasso del bar. Secondo quanto emerso dalle indagini, coadiuvate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, poco prima della rapina del 30 ottobre la donna si presentò insieme al complice nell'esercizio commerciale e, fingendosi clienti, chiesero informazioni sulla precedente rapina, così da avere notizie sulle indagini in corso.

Il commando con cui la Serraglio avrebbe collaborato si è reso responsabile di 69 rapine a mano armata, avvenute in supermercati, tabaccherie, farmacie, distributori di carburanti e altre attività commerciali a Bari e nei comuni della provincia, commesse a partire dal mese di ottobre 2015 e per tutto il 2016.