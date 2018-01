Rapina al 'Black bar' del quartiere Libertà: armati di pistola portano via l'incasso

In due, con il volto coperto e una pistola, hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio nel 'Black bar' di via Bavaro, al quartiere Libertà. Hanno ripulito la cassa, per poi dileguarsi. Circa 60 euro il modesto bottino della rapina. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno avviato indagini sull'accaduto.

Non si tratta della prima volta che il 'Black bar' finisce nel mirino dei rapinatori. Un altro colpo, più o meno un mese fa, a inizio dicembre. E così, dopo la nuova rapina subita dal locale, i residenti della zona tornano a sollevare la questione sicurezza. "Questa è da sempre la nostra prima richiesta per il quartiere, sicurezza - commentano dal comitato 'Cittadini attivi del Libertà' - Lo consideriamo da sempre un punto fondamentale, anche per il rilancio del commercio nel rione. Siamo davveri stanchi di promesse mai seguite da azioni concrete".