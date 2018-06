Rapina cantiere stradale nel Materano e ruba pezzi di guardrail: arrestato 56enne pregiudicato barese

Un pregiudicato 56enne, originario del Barese, è stato arrestato dai Carabinieri poiché ritenuto responsabile di una rapina in un cantiere lungo la Strada Statale 655 'Bradanica': l'uomo avrebbe portato via diversa parti di guard rail in metallo, utilizzate per completare le lavorazioni del tratto di strada. L'arresto è stato richiesto dalla Procura della città dei Sassi ed emesso dal tribunale materano. L'uomo, nel tentativo di fuga, avrebbe anche toccato un vigilante a sorveglianza del cantiere: la guardia non avrebbe subito lesioni gravi.